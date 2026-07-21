Сенатор Джабаров: рисков для России при передаче Турции С-400 нет

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не видит особых рисков в потенциальной перепродаже Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 третьим странам.
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