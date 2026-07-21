Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

369 подписчиков

Сенатор Джабаров: рисков для России при передаче Турции С-400 нет

Сенатор Джабаров: рисков для России при передаче Турции С-400 нет

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не видит особых рисков в потенциальной перепродаже Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 третьим странам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Самборский
Нам сделали большой заказ на С-400 Индия. Так вот, если туркам они не нужны - можно разрешить передачу туда,, а не куда попало!
Ответить
2 м.