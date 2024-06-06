Депутат Саратовской областной думы помог многодетным родителям с восстановлением жилья

Депутат Саратовской областной думы (фракция СРПП) Вячеслав Калинин провел очередной прием граждан. Во время этого мероприятия к нему обратился священнослужитель, отец пятерых детей, которому понадобилась юридическая помощь по поводу реконструкции его многоквартирного дома.