Депутат Саратовской областной думы помог многодетным родителям с восстановлением жилья

Депутат Саратовской областной думы (фракция СРПП) Вячеслав Калинин провел очередной прием граждан. Во время этого мероприятия к нему обратился священнослужитель, отец пятерых детей, которому понадобилась юридическая помощь по поводу реконструкции его многоквартирного дома.
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