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Тренер Абашкин назвал Синнера и Алькараса фаовритами Australian Open - 2025

Тренер Абашкин назвал Синнера и Алькараса фаовритами Australian Open - 2025

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью "Газете.Ru" заявил, что побороться за титул чемпиона Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде имеют наибольшие шансы два теннисиста.

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