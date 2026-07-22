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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФБР задержало руководство AFA перед посадкой на рейс из США, у Тапии и других функционеров изъяли технику. Аргентинская ассоциация отрицает конфискацию и их вызов в суд (TN)

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа был задержан агентами ФБР в аэропорту Нью-Йорка за несколько минут до посадки на рейс в Аргентину вместе с членами национальной сборной после ЧМ-2026.

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