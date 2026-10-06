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Тайлер Хирро принизил значение «культуры «Хит», заявив, что тренировочный лагерь «Бакс» «такой же интенсивный, если не более»

Звездный защитник Тайлер Хирро , которого летом обменяли из « Майами » в « Милуоки », в эфире радиостанции SiriusXM поделился мыслями о знаменитой «культуре «Хит» – клубной идентичности, построенной на упорном труде.

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