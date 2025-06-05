Война и мир по доктору Робертсу

Не часто, но бывает, что западное разноголосье вокруг нашей страны доносит среди разномастного бреда, лжи и откровенных глупостей на удивление точные и обоснованные характеристики того, что сталкивает лоб в лоб Россию и Европу с её антирусской шизофренией.
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