Война и мир по доктору Робертсу

Не часто, но бывает, что западное разноголосье вокруг нашей страны доносит среди разномастного бреда, лжи и откровенных глупостей на удивление точные и обоснованные характеристики того, что сталкивает лоб в лоб Россию и Европу с её антирусской шизофренией.