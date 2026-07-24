Переворот Зеленского: Азаров объяснил резкие перестановки во власти Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал в интервью aif.ru, что серия кадровых перестановок в армии и правительстве — это не хаос, а планомерная операция по укреплению личной власти Владимира Зеленского.
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