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Царьград

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НСИС: Полисы ОСАГО выросли на 1,4 раза до 53,1 млн в 2026

НСИС: Полисы ОСАГО выросли на 1,4 раза до 53,1 млн в 2026

НСИС сообщает: за девять месяцев 2026 года количество полисов ОСАГО в России выросло в 1,4 раза до 53,1 млн шт.

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