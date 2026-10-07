НСИС: Полисы ОСАГО выросли на 1,4 раза до 53,1 млн в 2026

НСИС сообщает: за девять месяцев 2026 года количество полисов ОСАГО в России выросло в 1,4 раза до 53,1 млн шт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИК "Подожгли школу с...
- "Конец режиму Зел...
- Немцы бьют тревог...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым