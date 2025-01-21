Условный срок получил сибиряк за изготовление и оборот поддельных документов

Новосибирец поставил на поток изготовление поддельных идентификационных карт, свидетельств о регистрации и паспортов транспортных средств, водительских удостоверений, доверенностей образцов Российской Федерации, стран СНГ, а также Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии