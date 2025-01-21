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Условный срок получил сибиряк за изготовление и оборот поддельных документов

Условный срок получил сибиряк за изготовление и оборот поддельных документов

Новосибирец поставил на поток изготовление поддельных идентификационных карт, свидетельств о регистрации и паспортов транспортных средств, водительских удостоверений, доверенностей образцов Российской Федерации, стран СНГ, а также Украины.

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