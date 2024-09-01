Сегодня астраханцам покажут уникальный концерт

В Астраханском театре оперы и балета состоится концерт «Па-де-де на пальцах и для пальцев». Он станет финальной частью IV фестиваля классического искусства «Каспийские сезоны» и соединит в одной программе двух звезд: легенду мирового балета, прима-балерину Большого театра и миланского театра «Ла Скала» Светлану Захарову и известного скрипача, народного артиста РФ Вадима Репина.