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Инженерная школа УГМК объявляет о новом наборе учащихся

Инженерная школа УГМК объявляет о новом наборе учащихся

Инженерная школа УГМК объявляет о новом наборе. С 30 августа и по 22 сентября на сайте образовательного проекта «Инженерная школа УГМК» открыта регистрация школьников, желающих связать свое будущее с горнодобывающей промышленностью и металлургией.

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