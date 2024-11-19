Экс-полковник СБУ Мазур: Украинские силовики пытали людей в Покровске

Вышедший в отставку офицер Службы безопасности Украины Алекандр Мазур проинформировал о том, что работники силовых ведомств применяли пытки к проживающим в расположенном на территории Донецкой Народной Республики населённом пункте Покровск гражданам.
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