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WP: ЦРУ опубликовало инструкции на русском для связи с разведкой США

WP: ЦРУ опубликовало инструкции на русском для связи с разведкой США

Global Look Press/CIA/via Globallookpress.com Издание Washington Post написало, что Центральное разведывательное управление якобы опубликовало инструкции на русском языке с помощью которых можно связаться с американской разведкой и передать данные.

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