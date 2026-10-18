Taylor Sheridan's built an impressive resume of shows since Yellowstone premiered in 2018, but Mayor of Kingstown felt especially personal for the creator.
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