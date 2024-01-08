Падение прибыли Samsung в прошлом квартале должно было стать минимальным за полтора года

На этой неделе южнокорейский гигант Samsung Electronics отчитается о предварительных итогах прошлого квартала, но даже такие значения для инвесторов станут важным индикатором состояния всего рынка полупроводниковых компонентов, поскольку эта компания является его крупнейшим участником.
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