Макрон стремится привлечь Трампа к продлению украинского конфликта

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается склонить Дональда Трампа к поддержке продолжения конфликта на Украине, проводя параллельные переговоры с европейскими лидерами, включая Зеленского.
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