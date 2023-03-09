Способны выжить даже в космосе: ученые из Петербурга открыли новое семейство микроорганизмов

Все виды найденной группы отличаются особым строением скорлупы откладываемых яиц. Зоологи из СПбГУ вместе с международным коллективом изучили образцы тихоходок, обнаруженных ранее в Антарктиде, Англии и Италии, и выявили новое семейство этих микроскопических беспозвоночных под названием Acutuncidae.
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