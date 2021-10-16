Закон и Порядок

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«Началась постепенная откачка»: Путин обвинил Украину в воровстве российского газа

«Началась постепенная откачка»: Путин обвинил Украину в воровстве российского газа

Украина отказывается возвращать России газ, который сегодня находится на хранении в подземных хранилищах Украины.

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Андрей
что вообще то не удивляет...
Sergey Ivanov
А меня удивляет. Удивляет беззубость нашей политики. Ну ведь сколько раз уже на эти грабли наступали! И все равно, «помогаем». Как же, «братья»! Вот прокачку увеличили. А по договору, между прочим, за прокачку сверх договорных объемов предусмотрен повышенный тариф. Будь у нас нормальная власть- просто перекрыли бы вентиль. А европейцам бы объяснили: Хотите больше газа- пожалуйста! Запускайте Сев поток- и будет вам газ!
Михаил Фадеев
100500+
Алекс М
Тысячу раз прав!!! И это уже не беззубость политики - это предательство России!
кормчий
Не отдадут газ в полном объёме - закрыть вентиль , потребуют компенсацию за транзит ,подсчитать стоимость газа в хранилищах, по ценам на данный момент и потребовать выплату стоимости !
Nikita Kopitov
а что у Зенеского,его патрона Колмойского и прочих вороваек ,нет бизнеса и недвижимости в РФ?!?
Леонид Руси
Арестовать дом Зеленского и другую собственность жидов
Sergey Ivanov
Жилье в Крыму у Зеленского точно есть. А еще можно ведь и так вопрос поставить: -Мы вам разрешим подворовывать газ, без борзости, конечно. Но только в обмен на воду для Крыма!
Александр Зиборов
О воровстве укроамериканцами российского газа сказал Путин, но молчат российские СМИ. Обратите на это внимание! "Пятая колонна" фактически на стороне киевской банды, потакает ей, финансирует... Пора сказать об этом!..
Валерий Холодков
а тебе тупоголовому что не говорили что они воровать будут, они сами в открытую об этом говорили что будут воровать пока не заполнят все пустые емкости. Так этому засранцу не жаль народного добра не с его же кармана да и ладно...
Кирилл Войнов Войнов Кирилл Николаеви
При повышении давления газа в трубах Украины при прокачке российского газа система лопнет и встанет на длительный ремонт на несколько месяцев. Воровать газ, воду, энергоресурсы - нельзя!!!
Борис Осипов
Подавать газ на столько, на сколько воруют...Европа сама с майданутыми разберется...
Василий Целовальников
А чего ещё ожидать от Украинской власти, полностью зависящую от США и своих нациков! И долг, в 3 милд. долларов, не отдают! Жулики!!!
Андрей Васильченко
Да просто повесить этот газ на европейцев. Пусть с Киева требуют.
Василий Целовальников
Согласен!!!
Василий Целовальников
Согласен!!!
Василий Целовальников
Согласен!!!
Vladimir Lioubimcev
Украинские жЫдо-бандэровцы постоянно российский газ ВОРУЮТ. А Евросоюз утверждает, что "их это не касается", что это от ношения между Россией и Украиной....
Влад и мир
А кто то еще обещал и электроэнергию этим бандероублюдкам поставлять, если они попросят! Хотя, насколько я знаю, и сейчас поставляют!

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