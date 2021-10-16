Закон и ПорядокПолитика«Началась постепенная откачка»: Путин обвинил Украину в воровстве российского газа Украина отказывается возвращать России газ, который сегодня находится на хранении в подземных хранилищах Украины.Вернуться к статье199НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейчто вообще то не удивляет...SISergey IvanovА меня удивляет. Удивляет беззубость нашей политики. Ну ведь сколько раз уже на эти грабли наступали! И все равно, «помогаем». Как же, «братья»! Вот прокачку увеличили. А по договору, между прочим, за прокачку сверх договорных объемов предусмотрен повышенный тариф. Будь у нас нормальная власть- просто перекрыли бы вентиль. А европейцам бы объяснили: Хотите больше газа- пожалуйста! Запускайте Сев поток- и будет вам газ!Михаил Фадеев100500+Алекс МТысячу раз прав!!! И это уже не беззубость политики - это предательство России!кормчийНе отдадут газ в полном объёме - закрыть вентиль , потребуют компенсацию за транзит ,подсчитать стоимость газа в хранилищах, по ценам на данный момент и потребовать выплату стоимости !Nikita Kopitovа что у Зенеского,его патрона Колмойского и прочих вороваек ,нет бизнеса и недвижимости в РФ?!?Леонид РусиАрестовать дом Зеленского и другую собственность жидовSISergey IvanovЖилье в Крыму у Зеленского точно есть. А еще можно ведь и так вопрос поставить: -Мы вам разрешим подворовывать газ, без борзости, конечно. Но только в обмен на воду для Крыма!Александр ЗиборовО воровстве укроамериканцами российского газа сказал Путин, но молчат российские СМИ. Обратите на это внимание! "Пятая колонна" фактически на стороне киевской банды, потакает ей, финансирует... Пора сказать об этом!..Валерий Холодкова тебе тупоголовому что не говорили что они воровать будут, они сами в открытую об этом говорили что будут воровать пока не заполнят все пустые емкости. Так этому засранцу не жаль народного добра не с его же кармана да и ладно...Кирилл Войнов Войнов Кирилл НиколаевиПри повышении давления газа в трубах Украины при прокачке российского газа система лопнет и встанет на длительный ремонт на несколько месяцев. Воровать газ, воду, энергоресурсы - нельзя!!!БОБорис ОсиповПодавать газ на столько, на сколько воруют...Европа сама с майданутыми разберется...Василий ЦеловальниковА чего ещё ожидать от Украинской власти, полностью зависящую от США и своих нациков! И долг, в 3 милд. долларов, не отдают! Жулики!!!Андрей ВасильченкоДа просто повесить этот газ на европейцев. Пусть с Киева требуют.Василий ЦеловальниковСогласен!!!Василий ЦеловальниковСогласен!!!Василий ЦеловальниковСогласен!!!Vladimir LioubimcevУкраинские жЫдо-бандэровцы постоянно российский газ ВОРУЮТ. А Евросоюз утверждает, что "их это не касается", что это от ношения между Россией и Украиной....Влад и мирА кто то еще обещал и электроэнергию этим бандероублюдкам поставлять, если они попросят! Хотя, насколько я знаю, и сейчас поставляют!Комментировать
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