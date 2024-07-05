Военкор 360.ru рассказал, какой он увидел жизнь бойцов на передовой

Армия России освобождает все больше участков на линии боевого соприкосновения. Позиции, на которых раньше находились украинские боевики, теперь занимают российские военные, но здесь все еще опасно из-за оставшихся мин и обстрелов со стороны ВСУ.
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