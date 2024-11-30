Расчеты «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» поразили САУ Krab ВСУ

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, артиллерийские орудия и опорные пункты с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.
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