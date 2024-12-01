Daily Mail: Amazon потратила на две сезона сериала “Властелин колец: Кольца власти” уже свыше $800 миллионовБританское издание Daily Mail решило изучить финансовые отчеты компании GSR Productions, которая занималась производством сериала “Властелин колец: Кольца власти” для компании Amazon.
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