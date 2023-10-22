В ДНР нашли доказательства продажи Киевом западного оружия

Расследование, которое провела специальная группа оперативного реагирования при председателе правительства Донецкой Народной Республики, подтвердило продажу Украиной поставляемых с Запада вооружений, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
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