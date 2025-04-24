«Хуже все равно не будет»: Пекин демонстративно перестал бояться российской нефти – эксперт

Китайский государственный нефтеперерабатывающий гигант Sinopec возобновил закупки российской сырой нефти после двухмесячной приостановки импорта из-за опасений по поводу санкций США в отношении торговли российской нефтью и теневого танкерного флота, введенных в январе.
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