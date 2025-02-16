Песков: теперь РФ и США будут решать конфликты посредством диалога

Пресс-секретарь президента России прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Трампа подтверждает, что теперь Россия и США будут говорить «о мире, а не о войне».