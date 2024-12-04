Вынесен приговор экс-сотруднику «Дорожного комитета Кировской области» за получение взятки в значительном размере

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю главного инженера Кировского областного государственного казенного учреждения «Дорожный комитет Кировской области».
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