Вятка Областная
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вятка Областная

5 подписчиков

Вынесен приговор экс-сотруднику «Дорожного комитета Кировской области» за получение взятки в значительном размере

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю главного инженера Кировского областного государственного казенного учреждения «Дорожный комитет Кировской области».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх