Шойгу: в последнее время сдались в плен много военнослужащих армии Украины

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о большом количестве украинских пленных. В рамках беседы с военнослужащими группировки "Восток" в зоне спецоперации Шойгу рассказал, что в последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались много пленных украинских военнослужащих.