Geely Monjaro и параллельный импорт

Как сэкономить миллион: плюсы и минусы «параллельного» Geely Monjaro Мы много раз писали о том, что ратуем за развитие цивилизованного автомобильного рынка в России, а потому допускаем до участия в рейтинг-тесте только машины, продающиеся официально.