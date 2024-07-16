В Корее появится мониторинг аномальных транзакций и стандарты рекламы для цифровых валют

В преддверии вступления в силу Закона о защите пользователей криптоактивов (Закона о криптоактивах), Ассоциация бирж цифровых активов (DAXA) 16 июля объявила о выпуске "Правил постоянного мониторинга подозрительных транзакций" и "Стандартов рекламы криптовалют".