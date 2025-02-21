США захотели выйти из ООН

Конгрессмены-республиканцы внесли на обсуждение законопроект под названием «Закон о полном отказе от разгрома ООН 2025 года», который предполагает прекращение членства США в ООН и ее аффилированных органах, а также финансирование агентств организации.
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