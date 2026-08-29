Лавров обозначил приоритеты Большого Евразийского партнерства на форуме в Казани

КАЗАНЬ, 29 августа, ФедералПресс. В Казани стартовал Диалог молодых дипломатов стран Большого Евразийского партнерства, участников которого приветствовал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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