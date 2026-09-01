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Аргументы и Факты

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Огонь со всех сторон: особый отряд кораблей ударит по пиратам Европы

Огонь со всех сторон: особый отряд кораблей ударит по пиратам Европы

В Средиземном море силы ЕС перехватили нефтяной танкер MV SUN. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в своих соцсетях заявила, что судно подозревают в плавании под ложным флагом в нарушение международного морского права.

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