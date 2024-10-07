Держится в стороне от судов: Брутян прогулялась с сыном и пасынком в парке

В отличие от актера Павла Прилучного, который продолжает воевать с экс-женой, нынешняя его избранница Зепюр Брутян решила отстраниться от разборок и выходные провела с единственным сыном Микаэлом и пасынком Тимофеем.
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