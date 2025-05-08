«Эффект Маслоброда»

Имя доктора биологических наук Сергея Маслоброда известно не только в Молдове, но и за ее пределами. Многие годы он трудился на посту главного научного сотрудника Института генетики, физиологии и защиты растений Академии наук РМ.
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