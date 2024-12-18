Водитель легковушки погиб в ДТП с фургоном на трассе в Тайшетском районе

Инцидент произошел днем 17 декабря на 1193 километре дороги Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе. 36-летний мужчина за рулем автомобилем «Ford Transit» допустил столкновение с «Ладой Приорой», которая ехала ему навстречу.