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МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Чикаго Файр» Левандовского, «Атланта» Миранчука против «Орландо Сити» Гризманна

« Чикаго Файр » Роберта Левандовского примет « Интер Майами » Лионеля Месси в ночь с 9 на 10 сентября в матче регулярного чемпионата МЛС.

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