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Царьград

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Шеф повар представил особое меню для лидеров стран БРИКС

Шеф повар представил особое меню для лидеров стран БРИКС

В Нью-Дели участников саммита БРИКС будут угощать специальным "Меню дружбы с Индией".Для участников саммита БРИКС в Нью-Дели подготовили эксклюзивное "Меню дружбы с Индией".

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