Бастрыкину доложат об обстоятельствах избиения боксера Двали в Крыму

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах драки в Феодосии, во время которой хулиганы избили чемпиона России по боксу Дмитрия Двали и его товарища, сообщили в Telegram-канале СУ СК России.
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