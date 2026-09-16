Футболист Горшков: возраст Дзюбы не позволяет получить приглашение от грандов

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков заявил, что форварду Артему Дзюбе возраст не позволяет получить приглашение от грандов, передает «Евро-Футбол.
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