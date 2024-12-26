Заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при прокуратуре края состоялось в Краснодаре

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей на тему «Максимальная профилактика, а не жесткие меры пресечения контрольно-надзорных органов всех уровней власти».