Заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при прокуратуре края состоялось в Краснодаре

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей на тему «Максимальная профилактика, а не жесткие меры пресечения контрольно-надзорных органов всех уровней власти».
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