Депутат Свищев о негативе в адрес Симона Фуркада: «МВД Франции обязано обеспечить безопасность человека, который высказывает свое мнение»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на заявление Симона Фуркада о сотнях негативных сообщений, которые он получил из-за поддержки российских биатлонистов.
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