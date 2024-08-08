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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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День города в Ялте: что и где пройдёт

День города в Ялте: что и где пройдёт

Традиционно во вторую субботу августа Ялта отметит свой день рождения. Гостей ждут музыкальные программы, театрализованный праздник, активности для детей, большой семейный пикник на Васильевском озере, исторические танцы и шоу ходулистов.

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