День города в Ялте: что и где пройдёт

Традиционно во вторую субботу августа Ялта отметит свой день рождения. Гостей ждут музыкальные программы, театрализованный праздник, активности для детей, большой семейный пикник на Васильевском озере, исторические танцы и шоу ходулистов.
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