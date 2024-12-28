Нижегородцы будут получать СМС-уведомления о сроках регистрации прав собственности и постановки на кадастровый учет

В I квартале 2025 года планируется начать оповещать заявителей о фактических сроках регистрации прав собственности и постановки на кадастровый учет через СМС-уведомления, сообщили в ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ».
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