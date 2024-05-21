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Астролог рассказала о положении Марса в натальной карте

Астролог рассказала о положении Марса в натальной карте

Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям» о положении Марса в натальной карте.По словам эксперта, Марс в карте рождения играет весьма существенную роль, поскольку является личной планетой и отвечает за волю человека, его внешнюю активность и проявление.

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