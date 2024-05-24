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Русская весна

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В Британии заявили о переломном моменте в украинском тылу

В Британии заявили о переломном моменте в украинском тылу

Украинцы по всей стране не понимают, что ждет их страну и ради чего им сражаться на фронте, рассказал посетивший Украину старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в интервью изданию Financial Times.

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