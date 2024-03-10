Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В РОССИИ РАСКРЫТА СЕТЬ СПЯЩИХ АГЕНТОВ СБУ

В РОССИИ РАСКРЫТА СЕТЬ СПЯЩИХ АГЕНТОВ СБУ

Целый ряд задержаний украинских шпионов и диверсантов, готовивших теракты и передававших секретные сведения в Незалежную, стал результатом масштабной оперативной игры ФСБ против СБУ, которая стартовала ещё в самом начале спецоперации.

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Комментарии
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ВГ
Вячеслав Гордеев
Руководство России , когда вы возродите СМЕРШ ?!!! Со всеми чрезвычайными полномочиями , ведь речь идёт о существовании нашей державы.
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6 час.
Лариса Фомичева
Сначала,суки,запустили в Россию миллионы хохлов,а теперь-спящие?При Сталине и Берии давно бы тачку катали.
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3 час.
ЖИГА жига
на утилизацию....
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1 час.

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