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Проблема стала глобальной: как бороться с детским ожирением

Проблема стала глобальной: как бороться с детским ожирением

Детское ожирение становится глобальной проблемой человечества. И это не преувеличение: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году более 200 миллионов детей в возрасте от пяти лет будут страдать от этого серьезного недуга.

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