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Калужские новости

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В Калуге за 700 тысяч рублей расчистят копыта лошадей

В Калуге за 700 тысяч рублей расчистят копыта лошадей

Расчистка копыт по сути является «лошадиным педикюром». Начальная цена контракта — 700 тысяч рублейНа госзакупках размещен контракт на услуги по расчистке копыт лошадей спортшколы олимпийского резерва по конному спорту.

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