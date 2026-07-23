В Калуге за 700 тысяч рублей расчистят копыта лошадей

Расчистка копыт по сути является «лошадиным педикюром». Начальная цена контракта — 700 тысяч рублейНа госзакупках размещен контракт на услуги по расчистке копыт лошадей спортшколы олимпийского резерва по конному спорту.
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