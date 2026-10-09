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Регион 29

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В Петербурге раскрыта кража вещей архангелогородца из камеры хранения на Ладожском вокзале

В Петербурге раскрыта кража вещей архангелогородца из камеры хранения на Ладожском вокзале

Инцидент произошел с 35-летним жителем Архангельска.Во время поездки в поезде сообщением «Архангельск – Санкт-Петербург» он вышел на станции Бабаево за продуктами и не успел вернуться в вагон до отправления.

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