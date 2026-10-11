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Царьград

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МЧС: ливни 11 октября грозят Беларуси подтоплениями и оползнями

МЧС: ливни 11 октября грозят Беларуси подтоплениями и оползнями

МЧС Беларуси предупредило, что сильные дожди 11 октября могут привести к обрывам линий электропередачи, перебоям с электричеством, ухудшению видимости на дорогах, оползням и подтоплениям частных подворий.

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