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Приметы и поверья на 6 апреля 2025 года подскажут, как в старину крестьяне проводили день Захария и Якова

Приметы и поверья на 6 апреля 2025 года подскажут, как в старину крестьяне проводили день Захария и Якова

Приметы и поверья на 6 апреля 2025 года подскажут, как в старину крестьяне проводили день Захария и Якова Clickio6 апреля в народном календаре известно как Захарий-постник — день, наполненный глубокими духовными и бытовыми традициями.

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